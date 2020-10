Die Ärzte: Punk ist – ja, was denn?

Die deutschen Punk-Ironiker wiederholen sich – und klingen (zum Glück) nur ein bisschen gereifter: Das neue Ärzte-Album „Hell“ ist ein selbstreferenzieller Ritt durch die eigene Bandgeschichte.

Was ist schon Punk? Die Ärzte haben sich seit ihrer Gründung 1982 stets mit ironischer Selbstüberhöhung und Popstar-Gehabe von der Berliner Punkszene, aus der sie entstanden sind, abgegrenzt. Es gehört zur Tradition, dass sie in fast jedem neuen Album einmal erörtern, was richtige Punk-Attitüde ist (und was nicht). In „Punk ist . . .“, einem veritablen Jazzsong, goutierten sie 1998 sowohl „besoffen Lieder grölen am Tresen“ als auch „jeden Tag zur Arbeit gehen“ als akzeptable Haltung. 2003 wunderte sich Schlagzeuger Bela B in „Als ich den Punk erfand“ darüber, „was drei Akkorde so können“. Im Video zu „Ist das noch Punkrock?“ (2012) hoppeln flauschige Kaninchen um die Band. Jetzt wird der Punk-Begriff endgültig entwertet: „Einfach alles ist Punk“, singen die Ärzte in „Morgens Pauken“, der ersten Single aus dem neuen Album „Hell“.