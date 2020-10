Briefing

Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Tages.

Lockdown in Deutschland und Frankreich: Deutschland fährt das öffentliche Leben drastisch herunter. In Österreich schaut man genau nach Berlin – und arbeitet bereits an baldigen Maßnahmen. Frankreich hat bereits nachgezogen - und einen Lockdown ab Freitag angekündigt. Mehr dazu [premium]

Schweiz nimmt Österreich von der Roten Liste: Seit September warden die Bundesländer Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und Salzburg als Risikogebiete eingestuft. Nun sind sie nicht mehr auf der Roten Liste der Schweiz. Mehr dazu

UNO und Weltbank für offene Schulen trotz Corona: Die Vereinten Nationen und die Weltbank haben sich für eine Beibehaltung des Schulbetriebs während der Corona-Pandemie trotz der Infektionsrisiken ausgesprochen. In einem Bericht sehen sie starke negativen Auswirkungen des Lockdowns im Frühjahr - vor allem in ärmeren Ländern. Mehr dazu

Corona-Beratungen (1): Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen heute über eine gemeinsame Linie im Kampf gegen die zweite Corona-Welle beraten. Bei einer Videokonferenz soll es vor allem um Test- und Impfstrategien sowie die Verfolgung von Kontaktpersonen gehen. Mehr dazu berichtet unser Korrespondent Oliver Grimm. [premium]

Corona-Beratungen (2): In Wien berät die Regierung in einer Expertenrunde die Lage bezüglich der Intensivkapazitäten an Österreichs Krankenhäusern. Die stark gestiegene Zahl an Coronavirus-Patienten hat inzwischen in einigen Bundesländern zu Befürchtungen geführt, dass die Auslastungsgrenzen regional bald erreicht werden könnten. Mehr dazu

„Partieller Lockdown nicht zu vermeiden“: Wegen der steigenden Zahl an Intensivpatienten hält der Leiter der Notfallaufnahme der Klinik Donaustadt, Rainer Thell, ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens für unausweichlich. Mehr dazu berichtet Köksal Baltaci [premium]

Champions League: Der FC Barcelona und Manchester United haben am Mittwochabend die beiden Schlagerspielefür sich entschieden. Juventus war ohne Ronaldo gegen Barcelona chancenlos, er fehlte weiterhin wegen seiner Corona-Infektion. Mehr dazu

Morgenglosse: Dietmar Neuwirth nennt Sieben Gründe, weshalb Rot-Pink in Wien scheitern könnte. Mehr dazu