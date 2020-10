Samsungs Smartphone-Absatz erhöht sich um fast 50 Prozent

Der andauernde US-Bann gegen Huawei lässt Samsungs Kassen klingeln. Der Konzern erwartet dennoch Gewinnrückgänge in den kommenden Monaten.

Das robuste Chip-Geschäft und die wieder anziehende Nachfrage nach Smartphones seiner Galaxy-Reihe haben beim Elektronikriesen Samsung die Kassen klingen lassen. Der Überschuss sei im dritten Quartal 2020 im Jahresvergleich um 49 Prozent auf 9,36 Billionen Won (7 Milliarden Euro) gestiegen, teilte das südkoreanische Unternehmen am Donnerstag mit.

Der Umsatz kletterte demnach um 8 Prozent auf knapp 67 Billionen Won. Der Smartphone-Absatz habe sich um fast 50 Prozent erhöht, im Vergleich zum zweiten Quartal dieses Jahres. Es ist das höchste Nettoergebnis seit 2014. Das sei einerseits auf die neu vorgestellten Produkte wie die S20- und die Note20-Serie zurückzuführen, aber auch auf die faltbaren Geräte. Andererseits seien aber deutlich günstigere Geräte wie sie in Indien erhältlich sind, zu einem großen Teil für die guten Smartphone-Zahlen verantwortlich.

Zudem sei das Geschäft mit Unterhaltungselektronik wieder stark gewachsen, hieß es. Marktbeobachter führen das Plus auf die US-Sanktionen gegen Samsungs größten Rivalen Huawei aus China zurück, der deswegen Marktanteile einbüßte. In der Corona-Krise waren auch die Hausgeräte und Fernseher von Samsung gefragt, die im dritten Quartal einen Rekordgewinn erzielten.

Samsung ist trotz des höchsten Quartalgewinns in zwei Jahren skeptisch für die kommenden Monate. Im vierten Quartal werde das Betriebsergebnis wegen der schwächeren Nachfrage nach Serverchips und schärferer Konkurrenz auf dem Smartphonemarkt zurückgehen, kündigte der südkoreanische Elektronikriese am Donnerstag an.

In den nächsten Wochen sind Apples neuesten 5G-fähigen iPhones weltweit im Handel verfügbar, während Samsung keine neuen Modelle in der Hinterhand hat. Traditionell ist das vierte Quartal das stärkste von Apple, während die Südkoreaner zurückliegen.

Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und dem Handelsstreit zwischen den USA und China, dämpft Samsung die Erwartungen.

Die Samsung-Aktie fiel aufgrund der kommunizierten Gewinnrückgänge im nächsten Quartal in Seoul rund zwei Prozent.





(Red./APA/DPA/Reuters)