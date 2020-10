Jetzt live: Regierung informiert über Covid-Lage in Spitälern

Live

Kanzler Kurz, Vizekanzler Kogler und Gesundheitsminister Anschober berichten über die Situation in Österreichs Intensivstationen. Mit Livestream.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zu einer Lagebesprechung ins Kanzleramt geladen. Gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) soll die Covid-Situation in Österreichs Spitälern, insbesondere die Kapazitäten der Intensivstationen, analysiert werden. Dazu befragt werden die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der MedUni Wien, Klaus Markstaller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin, Oswald Wagner, Vizerektor der MedUni Wien, Herwig Ostermann, Geschäftsführer von Gesundheit Österreich sowie Thomas Hausner, Facharzt am Wiener Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler. Ab 14 Uhr werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit mitgeteilt (siehe Stream unten).

Zuvor gab es Gerüchte, ob bei dem Termin auch neue Covid-Maßnahmen verkündet werden - ähnlich den Lockdown-Plänen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Auf eine entsprechende Frage der „Presse“ wiegelte man in Regierungskreisen allerdings zunächst ab: „Wann, was, wie ist noch offen.“



