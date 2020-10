Ein Messerangreifer enthauptete eine Frau während einer Andacht in der Kathedrale von Nizza. In Saudiarabien wurde ein Wachmann des Konsulats attackiert. Bei Avignon erschoss die Polizei einen Mann, der mit einer Pistole hantierte.

Frankreich hatte seine Bürger zuletzt vor möglichen Angriffen gewarnt, vor allem im Ausland. Am Donnerstag schockten gleich mehrere Messerangriffe das Land. Knapp vor 9 Uhr hat sich in der südfranzösischen Stadt Nizza in der Basilika Notre-Dame ein Messerangriff ereignet - drei Menschen kamen ums Leben. In Saudiarabien gab es einen Angriff auf einen Wachmann vor dem französischen Konsulat. In Montfavet, nahe von Avignon, bedrohte am Donnerstag ein Mann Passanten mit einer Pistole. Die Polizei erschoss den Mann. Derzeit gebe es in diesem Fall aber keine Hinweise auf einen Terrorhintergrund, berichteten Polizeikreise. Zuvor hatte der Hörfunksender Europe 1 gemeldet, der Angreifer habe "Allahu akbar" (Gott ist groß) gerufen.



Frankreich hat nun die höchste Terror-Warnstufe ausgerufen. Sie wird landesweit gelten. Die Antwort der Regierung auf die Anschläge werde "hart und unerbittlich" sein, erklärte Premierminister Jean Castex vor der Nationalversammlung. Das türkische Außenministerium hat die Messerattacke in Nizza scharf verurteilt. Es gebe nichts, dass Gewalt und das Töten von Menschen rechtfertige, teilte das türkische Außenministerium am Donnerstag mit. Menschen, die derartig brutale Angriffe an einem solch heiligen Ort verübten, hätten keine religiösen, humanitären oder moralischen Werte. Man stehe solidarisch mit den Menschen in Frankreich gegen Terror und Gewalt, hieß es.



Bei dem Angriff in der Basilika Notre-Dame de l‘Assomption von Nizza hat ein Terrorist bei einem Messerangriff zwei Frauen und einen Mann getötet und weitere Personen, die sich dort zur Andacht aufhielten, verletzt. Nach bisher unbestätigten Angaben von Medien soll eines der Todesopfer in der Kirche enthauptet worden sein. Zu den Opfern gehöre auch der Wächter dieser Kirche, die sich im Zentrum der südfranzösischen Stadt zwischen dem Bahnhof und dem Chagall-Museum befindet. Der Attentäter wurde von Polizisten bei seiner Festnahme im Gotteshaus verletzt. Die Polizei war von Anwohnern der Basilika alarmiert worden.