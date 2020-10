Linksextremismus-Drama geht für Deutschland ins Oscar-Rennen

(c) Alamonde Film/www.oliwolff.com

"Und morgen die ganze Welt" von Julia von Heinz erzählt von einer jungen Frau bei der Antifa.

Der Spielfilm "Und morgen die ganze Welt" von Julia von Heinz geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Der Streifen wurde unter zehn Bewerbern als Kandidat für die Kategorie "International Feature Film" des besten internationalen Spielfilms ausgewählt. Das teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, am Mittwoch in München mit.

"Und morgen die ganze Welt" stand bereits im Wettbewerb der Filmfestspiele Venedig. Die junge Jus-Studentin Luisa (Mala Emde) schließt sich darin einer Antifa-Gruppe an. Vor allem bei der Frage nach Gewalt zerstreitet sich die Gruppe - während Luisa schnell dazu bereit ist, wehren sich andere Antifa-Mitglieder vehement gegen Gewalt. In Österreich kommt der Film am 6. November ins Kino.

Von Heinz war früher selbst linke Aktivistin, wie sie beim Filmfestival in Venedig erzählte. Dort trugen sie und ihr Team Gesichtsmasken mit Namen von Opfern rechter Gewalt wie Silvio Meier. Wie genau ihre Antifa-Erfahrungen in diesen Film einflossen, verriet sie nicht.

Österreichs Kandidat für den Auslands-Oscar steht bereits seit letzter Woche fest: Es ist das Drama "Was wir wollten“ über ein Paar, dessen Kinderwunsch sich nicht erfüllen will.

(APA/dpa)