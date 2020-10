Mobilfunkstandard 5G mindert Treibhausgase

5G ist gut für das Klima. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie aus der Schweiz. Der Ausbau hätte zwar Umweltbelastungen zur Folge, die Ersparnis liege 2030 bei 2,1 Megatonnen CO2.

Die Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G läuft holprig. Zu groß die Bedenken, dass es schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben könnte. Auch die Auswirkungen auf das Klima sollen dramatisch sein, befürchten Kritiker. Eine aktuelle Studie aus Zürich widerlegt dies. Wissenschafter der Universität Zürich und der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) haben die Folgen des 5G-Mobilfunkstandards für das Klima analysiert. Demnach dürften die neuen Anwendungsmöglichkeiten im Jahr 2030 ein Einsparpotenzial von bis zu 2,1 Megatonnen CO 2 -Äquivalenten bieten.

Demnach verursachen der Ausbau des 5G-Netzes und die benötigten neuen Endgeräte im Jahr 2030 zwar Umweltbelastungen in einer Größenordnung von 0,18 Megatonnen CO2-Äquivalenten. Demgegenüber stehen aber Einsparungen von bis zu 2,1 Megatonnen, wie die Empa am Donnerstag mitteilte. Im Jahr 2018 beliefen sich die Treibhausgasemissionen in der Schweiz auf 46,4 Megatonnen CO2-Äquivalente.

85 Prozent weniger Emissionen

Ein Grund für die CO2-Einsparung ist die größere Energieeffizienz der 5G-Technologie. Das 5G-Netz im Jahr 2030 sollte pro transportierter Einheit Daten rund 85 Prozent weniger Emissionen als das heutige Mobilfunknetz verursachen.

Weitere Einsparungen ergeben sich laut den Forschenden etwa aufgrund von intelligenten Stromnetzen oder bei der Präzisionslandwirtschaft. Hierbei lassen sich Dünger und Pflanzenschutzmittel gezielter einsetzen, anstatt ganze Felder damit zu besprühen. Auch verringern sich Pendel- und Geschäftsreisen, wenn Daten zuverlässiger und schneller übertragen werden können.

Künftig könnten sich noch weitere Treibhausgas-Reduktionen durch neue Technologien ergeben, etwa autonomes Fahren, Telechirurgie und intelligente Gebäude. "Diese Anwendungen werden ihr Potenzial aber nicht so schnell ausschöpfen können, weshalb sie innerhalb des Zeitfensters unserer Studie bis 2030 noch nicht zum Tragen kommen", sagte der Empa-Forscher Roland Hischier.

Verachtfachung des Datenverkehrs als Grundlage

Die Forschenden nahmen für ihre Berechnungen eine künftige Verachtfachung des Datenverkehrs an und gingen von den aktuellen Planungsvorgaben des Mobilfunkbetreibers Swisscom aus.

Die Studie entstand in dessen Auftrag und des Wirtschaftsverbands swisscleantech. Am Donnerstag stellten die Forschenden ihre Ergebnisse im Berner Bundeshaus den parlamentarischen Gruppen "Cleantech" und "Digitale Nachhaltigkeit" vor.

(APA/DPA)