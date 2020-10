Trauern – mit Büchern in Menschenhaut?

Allerseelen und Halloween kommen in der grausigen Idee eines bibliophilen Arztes zusammen.

Dass in Österreich nicht mehr nur Allerseelen, sondern auch Halloween gefeiert wird, stört manche. Das Gedenken an die Verstorbenen hatte allerdings immer eine makabre Seite. Die Dichter der Romantik etwa verbanden die Sehnsucht nach toten (weiblichen jungen) Geliebten gern mit schaurigen Elementen.



Auf eine besonders grausige Idee, der Trauer Ausdruck zu verleihen, sind allerdings nicht die Romantiker gekommen. Mitte der 1880er-Jahre schrieb der um seine Frau trauernde französische Dichter Arsène Houssaye ein Buch über die Seele, „Des destinées de l'âme“. Die Houghton Library an der Harvard University ließ vor einiger Zeit ihr Exemplar mittels Massenspektrometrie untersuchen – das Ergebnis: Dieses Buch sei „ohne Zweifel in menschliche Haut eingebunden“.