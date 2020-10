Briefing

Lockdown-Vorbereitungen: Am Samstag soll das Volk erfahren, wie weit Österreich heruntergefahren wird, um den täglich steigenden Neuinfektionen Herr zu werden. Der Gesprächsreigen der Regierung startet am Freitagnachmittag, Samstagmittag sollen die Klubobleute der Opposition eingebunden werden. Wann und welche Maßnahmen verkündet werden, steht noch nicht fest. Mehr dazu [premium]

Im Leitartikel schreibt dazu Kollegin Ulrike Weiser über das zögerliche und abwartende Vorgehen der Regierung: „Wenn die Strategie war, die Menschen derart mürbe zu machen, dass sie von selbst um den Lockdown bitten, nur um Klarheit zu haben, war man erfolgreich.“ Mehr dazu [premium]

Weltspartag - Sparen in der Krise: Das Geldvermögen der Österreicher befindet sich auf einem Rekordhoch, die Sparquote schickt sich an, Werte aus den 90er-Jahren zu erreichen. Was das bedeutet, erklärt Kollegin Nicole Stern. Mehr dazu [premium]

90.000 Neuinfektionen in den USA: Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist im Land ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 91.295 neue Ansteckungsfälle erfasst.

Vier Tage bis zur Wahl: Unser Korrespondent Stefan Riecher begibt sich in seiner aktuellen Morning Post in die Zahlenwelt. Welche Staaten und wieviele braucht Trump um gegen Biden zu gewinnen? Vorweg: Leicht wird es nicht. Mehr dazu [premium]

Anthony Scaramucci von Trumps Niederlage überzeugt: Im aktuellen Podcast spricht der überzeugte Republikaner und ehemalige Angestellte des US-Präsidenten mit Anna Wallner über „Fidel Adolf Trump“. Mehr dazu

Protestmarsch in Warschau: Im Streit nach der Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen hat eine Frauenbewegung für Freitag zu einem Protestmarsch in Warschau aufgerufen. Die Demonstranten wollen ihren Marsch von drei markanten Orten in der Innenstadt aus starten, darunter das Regierungsgebäude und die Zentrale der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Das Verfassungsgericht hatte entschieden, dass Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des Kindes verfassungswidrig seien.