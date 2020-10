Slowakei: „Es gibt keine völlige Freiwilligkeit“

Ab Samstag soll fast die gesamte Bevölkerung auf Corona getestet werden. Premier Igor Matovič verteidigt im „Presse“-Interview die Maßnahme. Österreicher brauchen einen Test für die Einreise.

Die Presse: Die slowakische Regierung will an zwei Wochenenden ab Samstag fast die gesamte Bevölkerung auf Corona durchtesten. Noch dazu haben Sie Ihr Vorhaben erst vor knapp zwei Wochen angekündigt. Das sei viel zu kurzfristig und unausgegoren, kritisieren viele Experten.



Igor Matovič: Wir haben am vergangenen Wochenende ein Pilotprojekt in zunächst vier Bezirken im Norden der Slowakei durchgeführt. Und da hat es gut funktioniert. Rund 90 Prozent der Leute haben sich testen lassen. Und diese 90 Prozent werden sich nun frei bewegen können – sofern ihr Testergebnis negativ war. Die anderen werden eben eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit haben.







Damit sind wir bei einem weiteren Kritikpunkt: Sie haben zwar erklärt, die Teilnahme an den Tests sei freiwillig. Aber wer sich nicht testen lässt, muss in Quarantäne und darf nicht einmal mehr an seinen Arbeitsplatz fahren. Wie lässt sich da von Freiwilligkeit sprechen?