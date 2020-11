Zwischen Kühen und Klüften im Karstgebirge

Die Karstlandschaft im Biosphärenreservat Entlebuch zeigt eine für die Eidgenossenschaft ungewöhnliche Geologie und sorgt für Aha-Erlebnisse am Wegesrand – zum Beispiel dass Ameisensäure die Atemwege reinigt.

Ein Schritt, und noch ein Schritt, das Wandern in der Schrattenfluh gleicht einem Balanceakt. Denn wer in dem Labyrinth aus zerklüfteten Felsen danebentritt, landet in einer bis zu 1,50 Meter tiefen Spalte. „Da müsst ihr ein wenig aufpassen“, warnt Pius Schnider, Landwirt und Wanderführer aus Flühli. Der 61-Jährige lotst seit anderthalb Stunden neun Erwachsene und sechs Kinder durch die abwechslungsreiche Landschaft der Schrattenfluh.



Querfeldein und bergauf geht es durch Moor und Wald in sattem Wandertempo. Am Waldrand führt Pius die Gruppe zu einem Ameisenhaufen und legt entspannt seine Hand auf das pyramidenförmige Bauwerk aus Nadeln. Ruckzuck krabbeln die Insekten auf seinen Handrücken: „Lasst die Ameisen einfach kurz auf der Hand und streicht sie später wieder vorsichtig runter.“ Die Kinder bekommen große Augen, die meisten machen es ihm nach. Und tatsächlich: Es bitzelt nur wenig, die Ameisen hinterlassen auf der Haut ihr Verteidigungsmittel: die Ameisensäure.