Wiener Virologe: Deutsche Maßnahmen "auch für uns perfekt"

Norbert Nowotny, Virologe der Vetmed Uni Wien, glaubt, dass die ab kommender Woche in Deutschland in Kraft tretenden Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie "auch für uns perfekt passen" würden. In ORF-"Wien heute" sagte er am Donnerstagabend: "Ich weiß, das ist restriktiv, aber notwendig." Ausgangsbeschränkungen, wie sie in Frankreich oder Tschechien eingeführt werden, hielt der Experte vielleicht "noch nicht für notwendig".

In Deutschland müssen ab dem 2. November für vier Wochen Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen schließen. Der Freizeitsport wird im November gestoppt, Sportanlagen und Schwimmbäder müssen ebenso dichtmachen wie Fitnessstudios. Friseure sollen weiter arbeiten dürfen, Nagel-und Tattoostudios dagegen nicht. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physiotherapien, bleiben weiter möglich. Reisen sollen auf ein Minimum reduziert werden.

Intensivbetten seien Knackpunkt

Nowotny wies darauf hin, dass es das Kriterium sei, bei der Kapazität der Intensivbetten nicht an die Grenzen zu stoßen. Die derzeitige Entwicklung - am Donnerstag wurden österreichweit knapp 4500 neue SARS-CoV-2-Infektionen vermeldet - verheiße in zwei Wochen "nichts Gutes": Man rechne, dass einer von 100 Neuinfizierten innerhalb von zweieinhalb bis drei Wochen auf einer Intensivstation behandelt werden muss.

Der Virologe plädierte dafür, ähnliche Maßnahmen wie in Deutschland so schnell wie möglich zu implementieren. Er hoffe, dass durch eine Befassung des Hauptausschusses keine großen Verzögerungen eintreten würden. Innerhalb von vier Wochen könnte die Zahl der Neuinfektionen auf unter 1000 gedrückt werden, hofft Nowotny. "Deutlich darunter wäre besser", sagte er.

