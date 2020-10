Michael Jacksons Tochter Paris veröffentlichte erste Single

Am Donnerstagabend präsentierte die 22-Jährige ihre erste Single. Das ganze Album soll in wenigen Wochen auf den Markt kommen.

Die Tochter des 2009 verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson, Paris Jackson (22), hat ihre erste Musik-Single herausgebracht. Der Song "Let Down" und das dazugehörige Musikvideo sind am Freitag erschienen. Zuvor hatte Jackson bereits kurze Ausschnitte über Instagram veröffentlicht. Mitte November soll das dazugehörige Album herauskommen.

In dem Video zu der Ballade ist sie mit langem weißen Kleid zu sehen. Sie sei "total aufgeregt, dass ihre erste Single als Solo-Künstlerin erscheine", schrieb die Musikerin. Die 1998 als Tochter von Michael Jackson und seiner damaligen Frau Debbie Rowe geborene Paris Jackson hatte in den vergangenen Jahren als Model und Schauspielerin gearbeitet, sie war zudem Mitglied einer Musikband.

(APA/DPA)