Heuer werden Coronabedingt ein Fünftel weniger Skier verkauft. Das Ausbleiben der Wintertouristen trifft vor allem das Leihgeschäft hart.

Im weltweiten Skizirkus ist Österreich eine große Nummer. Jeder zweite Ski, mit dem irgendwo in der Welt gefahren wird, ist von einer österreichischen Marke. Doch Corona hat heuer auch dieser Branche einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Die Skihersteller haben 20 Prozent weniger an den Handel ausgeliefert als voriges Jahr", sagte Atomic-Chef und Branchensprecher Wolfgang Mayrhofer.

Besonders hart trifft es das Verleihgeschäft: Bleiben Urlauber

aus, werden weniger Ski ausgeborgt. Mit Sorge schielt man daher auf deutsche und holländische Urlauber, die zu den wichtigsten

Gästegruppen im Wintertourismus zählen. Briten, Russen

oder Skandinavier könne der Markt mit österreichischen Skitouristen

kompensieren, aber "wenn Deutschland wegbricht, dann haben wir

wirklich ein Problem", so Mayrhofer. Der deutsche Teil-Lockdown ab

Montag sei da kein gutes Zeichen.

Atomic, Blizzard, Fischer und Head

Zuversichtlicher als das Weihnachtsgeschäft stimmen den Sprecher

der österreichischen Skiindustrie die Ferien im Februar und die

Nachbestellungen der Händler. Üblicherweise bestellt der Handel

Skiware im Frühling. Aufgrund des Corona-Lockdowns und der insgesamt unsicheren Lage seien die Order damals sehr vorsichtig erfolgt. Jetzt komme es zu Nachbestellungen, insbesondere bei Tourenski. Mayrhofer sieht den Sport auf den Brettern als "Social-Distance-Sport" schlechthin. Wenn das Wetter auch noch mitspiele, stehe Skifahren, Langlaufen und Tourenskigehen trotz Pandemie nichts im Weg.

Die österreichische Skiindustrie rund um die Marken Atomic,

Blizzard, Fischer und Head verkauft in normalen Jahren etwa 350.000 Paar Ski im Jahr. Die Hälfte davon geht ins Verleihgeschäft. Mehr Ski werden nur in den USA abgesetzt. Das weltweite Volumen beläuft sich auf 3,5 bis 3,6 Millionen Paar Ski, heuer sind es coronabedingt um 700.000 weniger.

Atomic hat seit vergangenem Jahr chinesische Eigentümer.

Produziert wird weiterhin in Altenmarkt und in Bulgarien. Die

Kurzarbeit sowie flexible Arbeitszeitmodelle hätten geholfen, die

Krise zu überstehen, sagte Mayrhofer. Der Mitarbeiterstand seit mit

rund 750 Personen konstant. Hergestellt wird nicht auf Halde,

sondern auftragsbezogen. Alle Lieferanten würden in und um

Österreich sitzen, das mache es einfacher, so der Atomic-Chef.