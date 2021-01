Kunststoff ist das Material der Zukunft

Engel hat weltweit neun Produktionsstandorte. Drei davon in Österreich. Engleder macht sich für den heimischen Standort stark. “Wir finden in Österreich sehr gute, qualifizierte Mitarbeiter und auch die Vernetzung hinsichtlich Forschung gelingt in Österreich sehr gut", sagt der 42-jährige Geschäftsführer und lobt die Forschungsförderung.

Kunststoff braucht besseres Image

"Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft. Ein modernes Leben ohne Kunststoff ist nicht möglich", sagt Engleder. Trotzdem wird Kunststoff teilweise stigmatisiert. Ein Umdenken kann gelingen, wenn Themen wie Recycling im Kunststoffbereich forciert werden. “Insbesondere müssen die Wertstoffkreisläufe geschlossen werden und hier braucht es Regulative, um voranzukommen.” Letztlich ist Engleder überzeugt, dass Nachhaltigkeit nur mit Kunststoff funktionieren kann.

Dr. Stefan Engleder Engel

Interesse bei der Jugend wecken

Damit die Weiterentwicklungen im Kunststoffbereich hierzulande vorangetrieben werden, braucht es auch genügend Nachwuchskräfte und hier muss die Ausbildung in den MINT-Fächern und Studien wie Kunststofftechnik stärker gefördert werden. „Es gilt der Jugend zu erklären, dass sie die Zukunft gestalten kann.“ Und um Zukunft zu gestalten, sind technische Berufe unerlässlich. Für Jugendliche steht die „Digitalisierung“ an erster Stelle – Engleder betont, dass Digitalisierung immer im Kontext gesehen werden muss. „Man sollte das Ziel vor Augen haben, dann ist Digitalisierung ein Werkzeugkoffer, mit dem man unterschiedliche Werkzeuge bedienen kann. Diese Digitalisierungswerkzeuge muss man immer in Zusammenhang mit Fachdisziplinen sehen.“