Am Freitag finden Gespräche zwischen Sozialpartnern und der Bundesregierung statt. SPÖ und FPÖ fordern indes die Einhaltung der Verfassung, die Neos pochen auf offene Bildungseinrichtungen.

Im Vorfeld der am Samstag anstehenden neuen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronainfektionen bringen sich Opposition sowie Arbeitnehmervertreter vor den am Freitag geplanten Gesprächen mit der Bundesregierung in Stellung. „Das Verordnungs-Chaos der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie setzt sich weiter fort. Es braucht niemanden mehr zu verwundern, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für die Maßnahmen sinkt“, kritisierten etwa SPÖ-Verfassungssprecher Jörg Leichtfried und SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim das Kippen der türkis-grünen Corona-Regeln durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH). „Statt täglichen Ankündigungs-Pressekonferenzen sollte die Regierung besser mehr Energie in ihre eigentlichen Aufgaben und Arbeit stecken“.

Die Neos fordern ihrerseits, dass Schulen und Kindergärten auch bei einem weiteren Lockdown geöffnet bleiben. „Das Ziel der Maßnahmen muss nicht nur die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung sein, sondern muss auch die Bildung und Betreuung unserer Kinder im Fokus haben“, sagte die pinke Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre am Freitag. Österreich müsse dem deutschen Beispiel folgen und Bildungseinrichtungen geöffnet halten, forderte sie in einer Aussendung.

Die FPÖ forderte die Regierung indessen ebenfalls auf, die Vorgaben des

Verfassungsgerichtshofs bezüglich der Abwägung und Dokumentation der

weiteren Maßnahmen genauestens einzuhalten. Angesichts der am

Donnerstag verkündeten rückwirkenden Aufhebung der Maßnahmen vom Frühjahr durch den Verfassungsgerichtshof warnt

FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst davor, das Vertrauen der

Bürger in den Rechtsstaat aufs Spiel zu setzen. Hier handle es sich

nicht um "juristische Spitzfindigkeiten", sagte Fürst in Anspielung auf

eine Aussage von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vom Frühjahr.

Arbeitnehmervertreter fordern mehr Arbeitslosengeld

Die Vertreter der Arbeitnehmer fordern inzwischen Begleitmaßnahmen für die Beschäftigten, sollte es zu einem neuerlichen Lockdown kommen. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl pochten am Freitag auf eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes, eine „Maskenpause“ und - wie auch die Neos - darauf, dass die Bildungseinrichtungen geöffnet bleiben. „Dringend“ sei Anderl zufolge auch eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes, um die Kaufkraft zu erhalten. Katzian bringt weiters einen erhöhten Kündigungsschutz in den vom Lockdown betroffenen Branchen ins Spiel. Dazu bleibt seine Forderung nach einem Corona-Tausender für jene, die zur Arbeit gehen müssen, aufrecht.

„Home-Office und Kinderbetreuung gehen nicht“, sagte Anderl. Wie Katzian fordert sie einen Rechtsanspruch auf die Sonderbetreuungszeit, die zudem ausgedehnt werden müsste. Ein weiterer Punkt, den beide beim geplanten Gespräch mit der Regierung am Freitag einbringen wollen, ist die Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung. Wichtig ist Katzian auch der Schutz am Arbeitsplatz, Stichwort Maskenpause. Ihn störe, dass die Forderung nach einer Maskenpause

„am ideologischen Weltbild der Arbeitgeber“ scheitere. Für den

ÖGB-Präsidenten sei vorstellbar, dass man nach zwei Stunden

Tätigkeit mit Maske einer anderen ohne Maske nachgeht.

Kritik übten beide an der Kommunikation der Regierung. Die geplanten Maßnahmen würden nur als Gerüchte kursieren, sagte Katzian. Er wolle nicht, dass die Beschäftigten am Samstagabend aus dem Fernsehen erfahren, ob sie am Montag arbeiten gehen müssen oder nicht. Dies werde er der Regierung auch entsprechend kommunizieren.

