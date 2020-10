Noch nie war der Zugang zu Drogen und Waffen so leicht.

Der Telegram-Messenger gilt als sichere WhatsApp-Alternative. Allerdings wird er auch für Drogen- und Waffengeschäfte verwendet. Das deutsche BKA konnte Chatgruppen mit 8000 Teilnehmern übernehmen.

WhatsApp ist die ungeschlagene Nummer Eins bei mobilen Messenger-Diensten. Doch Alternativen wie Telegram oder Signal haben ebenfalls Platz auf den Smartphones der Nutzer gefunden. Besonders das russische WhatsApp-Pendant Telegram konnte in innerhalb von zwei Jahren ihre Nutzerzahlen verdoppeln. 400 Millionen Menschen kommunizieren über Telegram. Der Dienst genießt den Ruf, Nachrichten sicher und vor Fremdzugriff geschützt zu übertragen. Doch nicht nur sicherheitsbewusste Nutzer fühlen sich wohl, auch vermehrt Kriminelle schätzen die Anonymität. Das deutsche Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main konnten neun Chatgruppen mit mehr als 8000 Teilnehmern „übernehmen und sicherstellen“.

Ursprünglich um Journalisten und politische Aktivisten zu schützen, setzt Telegram auf eine „starke Verschlüsselung“ in privaten Chats. Diese Vorteile wissen auch Kriminelle für sich zu nutzen. Es wird mit Drogen, geknackte Internetkonten, Raubkopien aber auch Waffen gehandelt. In den sogenannten Channels organisieren sich Dealer und Konsumenten in großen geschlossenen Gruppen.

Warum sie so schwer zu finden sind

Durch den Aufbau des Messenger-Dienstes sind solche Chats schwer auszuheben, oder gar zu übernehmen, wie es den deutschen Behörden gelungen ist.

Telegram bietet die Möglichkeit, statt der Handynummer eine ID anzulegen, wodurch die Identität verschleiert werden kann. Außerdem können in privaten Chats die Nachrichten mit einer Gültigkeitsdauer versehen werden. Läuft diese ab „zerstört“ sich die Nachricht selbst. Außerdem arbeitet Telegram im Gegensatz zu WhatsApp nicht mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Damit wird es für Behördern zusätzlich erschwert. Unbekannt ist auch der Standort der Server, wo diese Daten gelagert werden.

Die Geschichte wiederholt sich...

Dass Kriminelle eine Plattform zur sicheren Kommunikation übernehmen ist nicht neu. Auch bei der Schaffung des Tor-Netzwerks waren eigentlich Journalisten und politisch Verfolgte im Visier. Es sollte ihnen ermöglicht werden, unbeobachtet und sicher kommunizieren zu können. Heute kennt man es als Darknet, als Online-Platz für Kriminelle. Nicht die Anonymität ist kriminell, sie zieht sie eben auch an. Und mit der Zeit hat sich dort eine eigene Szene etabliert, die neben Drogen auch "Crime as a Service" anbieten. Man kann Verbrechen bestellen, wie Klopapier auf Amazon.

(bagre)