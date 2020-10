Nächtliche Ausgangssperre wahrscheinlich

Medienberichten zufolge soll ab kommender Woche eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 und 6 Uhr gelten. Gastronomie, Hotellerie und Dienstleistungsanbieter müssen voraussichtlich schließen. Das Finanzministerium berät über ein neues Hilfspaket.

Offizielle Details dazu gibt es vorerst keine, doch verdichten sich die Hinweise, dass ein „Lockdown light“ [premium] unmittelbar bevorsteht: Wie der „Kurier“ am Freitag online berichtete, dürfte eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 und 6 Uhr früh Teil der Maßnahmen sein, die am Samstag verkündet werden [premium]. Aus den auch im Frühjahr bekannten Gründen (Hilfeleistung für andere, Sport, frische Luft und Berufstätigkeit) soll der eigene Haushalt aber weiterhin (auch während dieser Zeit) verlassen werden dürfen. Private Feiern werden aber damit de facto unmöglich gemacht.

Ursprünglich diskutiert worden war, dass man mit einem „abendlichen Lockdown“ die Gastronomie untertags am Laufen hält. Angesichts der immer rasanter steigenden Zahlen könnte man nun aber die Lokale auch am Tag komplett sperren. Möglich aber soll es sein weiterhin, Speisen selbst abzuholen oder liefern zu lassen. Gerungen wird noch um die Entschädigungen, denn neben den Weihnachtsfeiern, die durch die Gästelimitierungen ohnehin jetzt schon praktisch unmöglich gemacht worden sind, fällt jetzt auch noch der größte Teil des Geschäfts von Martinigans-Feiern weg.

Kolportiert wird ferner, dass praktisch alle Veranstaltungen

abgesagt werden müssen. Einzig der Profisport soll auch im November erlaubt sein, allerdings ohne Publikum. Der Kulturbereich mit Opernaufführungen, Theater und Museen dürfte wieder für einen Monat stillgelegt werden. Die touristische Unterbringung in der Hotellerie dürfte auch verboten werden. Sämtliche Dienstleistungen (ausgenommen der Friseure) dürften ebenfalls geschlossen werden.

Zeitpunkt unklar

Ab wann die neue „Lockdown light"-variante gelten soll, ist noch unklar. Die Rede war zuletzt von Montag oder Mittwoch. Einzelne Punkte könnten noch einer Zustimmung des Hauptausschusses im Nationalrat bedürfen, die allerdings auch im Nachhinein abgeholt werden könnte. Dank türkis-grüner Mehrheit ist diese parlamentarische Beschlussfassung nur ein Formalakt.

Ein tagelanges Warten auf die neue Verordnung des Sozialministeriums soll es diesmal nicht geben. Noch am Tag der Verkündung der Maßnahmen, also am morgigen Samstag, sollte diese vorliegen. Bekannt gegeben wird der neue Lockdown wie üblich von Regierungsspitze, Sozial- und Innenminister. Davor wird per Video mit den Landeshauptleuten und den Klubobleuten der Opposition getagt.

Finanzministerium arbeitet „unter Hochdruck“ an Hilfen

Das Finanzministerium arbeite „unter Hochdruck“ an einem weiteren

Hilfspaket, wie Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag in einer Aussendung betonten. "Der Erhalt von Arbeitsplätzen und das Überleben von Unternehmen stehen im Vordergrund der Wirtschaftshilfen für betroffene

Branchen", erklärte Blümel. Details enthielt die Presseaussendung

nicht.

„Wir müssen alles daransetzen, Menschenleben zu retten und

gleichzeitig auch wirtschaftliche Existenzen zu sichern“, meinte

Blümel. Die Disziplin der kommenden Wochen reduziere den

langfristigen Schaden für den Standort. Bestimmten

Wirtschaftszweigen und Betrieben werde viel mehr als anderen

abverlangt, erinnerte Kogler. "Deshalb braucht es auch besondere

Unterstützung für diese Branchen", so Kogler, "wir werden rasch und

unbürokratisch die Hilfsmaßnahmen ausweiten".

"Wir sind rund um die Uhr in Gesprächen und Verhandlungen mit der

EU-Kommission", versicherte Blümel. "Brüssel darf jetzt nicht mit

strengen Regeln dringend notwendige Wirtschaftshilfen blockieren",

forderte er.

(APA)