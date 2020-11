Als Historicus am Hof des Sultans

Nach dem Frieden von Passarowitz 1718 sollte eine Botschaftermission in Konstantinopel ein neues Einvernehmen herstellen. Die Reise ist auf 1100 Seiten dokumentiert.

Ein Botschafter begibt sich von Wien nach Konstantinopel. In den Jahren 1719/20 war dies ein prunkvolles Ereignis: Reichsgraf Damian Hugo von Virmont stand als Großbotschafter von Kaiser Karl VI. an der Spitze einer 400 Personen umfassenden Delegation, die am Hof des Sultans mit allen Ehren empfangen wurde.



Mit im Gefolge war der Ex-Jesuit und Bibliothekar Georg Cornelius Driesch, dessen Reisebericht der Wiener Historiker Thomas Wallnig unter die Lupe genommen hat. 1721 erschien in Wien die Publikation von Driesch auf Latein (1100 Seiten), 1723 in Nürnberg auf Deutsch.