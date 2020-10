Erneuter Höchstwert: 5627 Neuinfektionen in Österreich

Die meisten Neuinfektionen meldet nicht wie sonst so oft die Bundeshauptstadt Wien, sondern diesmal Oberösterreich mit 1302 neuen Fällen.

Die Bundesregierung berät über einen neuen Lockdown [premium], die Corona-Ampel steht in fast ganz Österreich auf rot - und die Zahlen bei den Coronavirus-Infektionen steigen weiterhin rasant: Nach fast 4500 Neuinfektionen am Donnerstag, was den bisherigen Höchstwert an neuen Fällen darstellte, gab es am Freitag bereits einen neuen Rekord. Erstmals wurde die 5000er-Marke übertroffen und das auch noch deutlich: So wurden in den vergangenen 24 Stunden 5627 Neuinfektionen in Österreich gemeldet, fast 1000 Fälle mehr als am Tag zuvor, wie die veröffentlichten Zahlen des Gesundheits- und Innenministerium zeigen.

