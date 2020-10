Servus TV „Talk im Hangar-7“: Kritiker und Männer zuerst

Die Diskussion zum Thema „Corona außer Kontrolle: Werden wir wieder weggesperrt?“ uferte aus, entglitt aber nicht völlig. Ein Gast ärgerte wegen seiner ständigen Angriffe.

Die Wortwahl ist seltsam: In der Servus TV-Diskussionssendung „Talk im Hangar-7“ zum Thema am Donnerstagabend wurde – nach dem Titel „Corona außer Kontrolle – im Untertitel gefragt „Werden wir wieder weggesperrrt?“ Das klingt eher nach Gefängnis, als nach Ausgangsbeschränkungen und geschlossener Lokale. Dass ein zweiter Lockdown in Österreich kommen wird, ist inzwischen so gut wie fix, aber darum ging es in der Talksendung ohnehin nicht. Sondern um die Maßnahmen als solche, um ihr Maßvollsein und um ihre Rechtmäßigkeit. Servus TV bemüht sich, Corona-Kritiker zu Wort kommen zu lassen. Diesen Part übernahm am Donnerstagabend der deutsche Arzt und Autor Paul Brandenburg, der bis jetzt kaum in den Medien auftrat. Nach der Sendung weiß man auch, warum.