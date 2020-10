Regisseurin Barbara Frey: "Gemeckert wird doch immer"

„Schimpfen gehört hier zur Folklore", sagt die Schweizerin Barbara Frey. Sie lebt jetzt in Wien und inszeniert im Akademietheater „Automatenbüfett" von Anna Gmeyner.

„Für mich ist Anna Gmeyner näher an Marieluise Fleißer als an Horváth", sagt Regisseurin Barbara Frey: "Gmeyners Ton ist feiner. Das Faszinierende an 'Automatenbüfett' ist, dass sie den Leuten eine Chance gibt. Man kann nicht sagen: Da kommen jetzt die Nazi-Rabauken. Es ist komplizierter. Es herrscht eine grundsätzliche Verunsicherung, auch im Verhältnis von Mann und Frau." Anna Gmeyner, nie gehört? Doch "Automatenbüfett" war 2004 im Theater in der Josefstadt zu sehen (mit Gerti Drassl und Toni Slama). Gmeyner wurde 1902 in Wien geboren, sie studierte in Wien und Berlin, musste vor den Nationalsozialisten fliehen, ihre Werke wurden verboten. 1933 spielte Therese Giese die Hauptrolle in der Uraufführung von "Automatenbüfett" am Schauspielhaus Zürich. Gmeyner starb 1991 in New York.