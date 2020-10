Wiener Theaterdirektoren unterhalten sich.

HF (hustet).

MK (springt auf und will gehen).

HF: Setz di, Alter, i hab nur zu viel g'raucht gestern.

MK: Das ist jetzt auf der Bühne verboten, weißt eh?

HF: Aber na! Wir schreiben ins Programm: „Aus künstlerischen Gründen wird in dieser Produktion geraucht.“ Also in alle Produktionen, in denen ich auftrete. San eh die meisten.

MK: Ja, des ist euer Problem in der Josefstadt.

HF: Net frech werden! Wenn i auf der Bühne steh, ist die Hütten voll. Wie ist's bei euch? Kommen zehn oder 15 Leut in die Burg?

MK: Unsere Abonnenten san net so schreckhaft. Und jünger!

HF: Also was mach ma? Geb ma auf oder tu ma weiter?

MK: Am besten fragst den Peymann, der hat schon vor 30 Jahren behauptet, 70 Prozent Auslastung san a Sensation im Burgtheater.

BR (stürmt herein und ruft): Lockdown!

HF und MK: Wos?

BR: Niedersperrung! Wien ist rot!

HF und MK: Mir ham glaubt rosarot. Na ja, a guat. Sperrstund' is.

HF (parodiert Hans Moser und singt): Jo, irgendeinmal macht jedes Lokal a bisserl zu.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.10.2020)