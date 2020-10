Es war ein Bärenkopf!

Briefe an Amalia: Der aufrechte Gang ist nicht immer einfach – aber er lohnt sich.

Du gehst. Man sieht die Freude und den Stolz, dass Du nunmehr mühelos aufstehst und einen Schritt vor den nächsten setzt. Du kannst stehen bleiben dabei, Dich umdrehen, etwas vom Boden aufheben und trotzdem nicht auf den Hintern plumpsen. Du willst auf der Straße gehen und im Innenhof. Du gehst in Cafés und Geschäften. Die Hand, die man Dir anbietet, schlägst Du immer öfter aus. In Deinem verwegenen Stil krabbelst Du nur mehr äußerst selten. Interessanterweise krabbelst Du nun, da Du gehen kannst, bisweilen normal, also so, wie es die meisten tun.