Der fliegende Förster

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Eichelhäher sind oft Kollateralopfer von Treibjagden. (c) Georg Stelzner/Image-Broker/Picturedesk

Die Jagd auf Eichelhäher widerspricht dem gesellschaftlichen Auftrag der Jäger. Die bunten Vögel fördern die Regeneration unserer Wälder und säen eine Unzahl von Eichen- und Buchensamen. Ein Appell.

Warum um alles in der Welt töten Jäger in Österreich alljährlich Tausende Eichelhäher? Weil die Jagd auf diese klugen Vögel „große Freude“ macht und „spannend“ ist, wie das „Team Krähenjagd“ schreibt? Die meisten Häher werden bei Treibjagden nebenbei erlegt, die toten Vögel lassen die Schützen oftmals einfach liegen. Diese Tötungen sind sinnlos und in höchstem Maße widersinnig.