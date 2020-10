Mit der Angst im Koffer

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Anne (links, in der Mitte ihre Cousine, rechts ihre Schwester) Anfang der 1930er-Jahre in London. (c) Anne Kelemen

In den Monaten vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden 10.000 Kinder aus Gebieten der nationalsozialistischen Herrschaft nach Großbritannien in Sicherheit gebracht. In vielen Fällen überlebten sie als Einzige ihrer Familien den Holocaust. Von Todesgefühlen und verlorenen Heimaten.

Es ist mir, als ginge ich zum Galgen, jedes Mal, wenn ich einen Koffer packe. Es befällt mich ein beklemmendes Todesgefühl.“ So beschreibt die gebürtige Wienerin Anne, 95, die tiefen Wunden, die ihre Erfahrung als Flüchtling während des Zweiten Weltkrieges in ihr hinterlassen hat. Sie wurde als Vierzehnjährige mit einem Kindertransport gerettet. In welchem Konzentrationslager ihre Eltern ermordet wurden, weiß sie nicht. „Man hat mir gesagt, dass man Stolpersteine für meine Eltern machen will. Aber ich finde, man ist in ihrem Leben genug auf sie getreten.“ Auf die geplante Shoah-Gedenkmauer in Wien freut sie sich.