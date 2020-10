Salzburg wärmt sich für Bayern München auf

Der Meister wird gegen WSG Tirol rotieren.

Salzburg. Schlag auf Schlag geht es für Salzburg. Am Samstag (17 Uhr, live Sky) empfängt der noch makellose Meister die WSG Tirol, am Dienstag ist in der Champions League der große FC Bayern zu Gast. „Wir sind gerade in einer sehr intensiven Phase, machen das aber insgesamt sehr gut“, sagte Coach Jesse Marsch, der wieder rotieren wird. „Wir wollen mit einer frischen Truppe wieder unseren Fußball auf den Platz bringen“, erklärte der US-Amerikaner.

Zu den Nachwehen der 2:3-Niederlage bei Atlético Madrid zählt der Ausfall von Torjäger Patson Daka, der mit einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel bis Jahresende ausfallen wird. Zumindest im europäischen Vergleich aber ist ohnehin die Abwehr die Salzburger Achillesferse.

Austria gegen Schlusslicht

Die Austria möchte nach der 0:2-Niederlage gegen Salzburg heute gegen Hartberg anschreiben. „Wir werden sehen, wie die Mannschaft mit einem Negativ-Erlebnis umgeht“, meinte Trainer Peter Stöger. Dass die Steirer derzeit am Tabellenende liegen, möchte der Wiener nicht überbewerten: „In der neuen Saison werden sie bisher unter ihrem Wert geschlagen.“

Admira vermeldete einen positiv getesteten Spieler. (red.)

Bundesliga 6. Runde

SP S U N TORE P

1. Salzburg

2. Rapid

3. Lask

4. Sturm Graz

5. St. Pölten

6. Austria

7. WSG Tirol

8. Altach

9. Admira

10. WAC

11. Ried

12. Hartberg

Samstag: Salzburg – WSG Tirol, Hartberg – Austria, St. Pölten – Ried (je 17 Uhr, Sky).

Sonntag: Rapid – Altach, Admira – WAC (je 14.30), Sturm Graz – Lask (18 Uhr, alle Sky).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.10.2020)