Türkis-grüner Entwurf: Aus für Gastro, Nachtruhe von 20 bis 6 Uhr

Am Samstag will die Regierung neue Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vorstellen. In einem Entwurf ist von Lokal-Schließungen und Veranstaltungsverboten die Rede. Im Handel kehren Personenbegrenzungen zurück.

Die Vorstellungen, wie die neuen Corona-Maßnahmen aussehen, die die türkis-grüne Bundesregierung morgen, Samstagnachmittag, präsentieren will, werden immer konkreter. Ein Entwurf - der vermutlich noch abgeändert wird, sind doch am Samstag noch Gespräche mit dem Bundespräsidenten, den Landeshauptleuten sowie den Obleuten der Parlamentsparteien vorgesehen - ist nun aber durchgesickert. Er enthält unter anderem Ausgangsbeschränkungen von 20 bis 6 Uhr sowie eine Schließung von Lokalen. Veranstaltungen werden untersagt, jedoch bleiben Zoos, Museen und Bibliotheken geöffnet. Wer andere in Spitälern oder Pflegeheimen besuchen möchte, muss sich vor Ort testen lassen oder eine effektive Schutzmaske tragen, heißt es.

Allerdings: Der Entwurf, der mit Donnerstag 23 Uhr datiert ist, schildert auch Ausnahmen von der nächtlichen Ausgangssperre aus: unter anderem sind die Betreuung von bzw. Hilfe für Personen genannt, berufliche Tätigkeiten, der Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung, aber auch die "Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens". Nicht zu letzterem gerechnet wird allerdings, wer sich abends schnell noch eine Pizza holen möchte. Denn: In der Gastronomie soll selbst beim Take-away eine Sperrstunde ab 20 Uhr gelten. Angeboten werden darf ein Abholservice dann wieder ab 6 Uhr.

Keine Unterkünfte für Touristen

Offen bleiben sollen Kantinen (in Arbeitsstätten, Spitälern, Pflegeheimen, Horten), Speisewägen sowie Hotelrestaurants für Gäste des Behergungsbetriebes (bis maximal 20 Uhr). Aber: In den Unterkünften sollen keine Touristen mehr beherbergt werden. Nur jene, deren Urlaub schon läuft, dürfen ihn gemäß dem Entwurf bis zum geplanten Ende genießen. Ansonsten dürfen nur Personen auf Dienstreisen oder solche, die eine Wohnmöglichkeit brauchen, mit Zimmern versorgt werden.

Eng wird es im November mit Freizeitvergnügungen. Sport ist zwar noch möglich, aber nur wenn man sich körperlich nicht zu nahe kommt - also Joggen wird erlaubt bleiben, Fußballspiele hingegen nicht. Einzig Profisportler können ihrer Tätigkeit mehr oder weniger uneingeschränkt nachgehen, wobei bei Sportveranstaltungen kein Publikum mehr erlaubt ist. In anderen Worten: Sollte der Entwurf in dieser Form in Kraft treten, wird beispielsweise der Fußball-Europacup nur noch via TV zu betrachten sein.

Gleich ganz zusperren müssen Bäder, Freizeitparks, Tanzschulen, Indoor-Spielplätze und vieles mehr. Ausgenommen wären laut Entwurf Museen, Zoos, Bibliotheken und Parks.

Keine Hochzeiten mehr, Begräbnisse bleiben erlaubt

Veranstaltungen werden grundsätzlich verboten, explizit angeführt sind etwa kulturelle und sportliche Events, aber auch Messen, Gelegenheitsmärkte, Ausstellungen, Kongresse und nicht zuletzt Hochzeiten. Einzig Begräbnisse können weiter abgehalten werden, wobei aber nur noch 50 Trauergäste zugelassen werden. Ausgenommen vom Veranstaltungsverbot sind Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien oder Veranstaltungen zu religiösen Zwecken.

Mitarbeiter dürfen Alten-, Pflege- und Behindertenheime nur betreten, wenn zweimal pro Woche ein molekularbiologischer oder Anti-Gen-Test auf eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 durchgeführt wird und dessen Ergebnis negativ ist. Besucher dürfen diese Einrichtungen nur betreten, wenn unmittelbar beim Eingang ein Anti-Gen-Test durchgeführt wird, dessen Ergebnis negativ ist, oder während des Besuchs durchgehend eine FFP2-Maske getragen wird. Zugelassen ist nur ein Besucher pro Patient, ausgenommen ist Palliativ- und Hospizbegleitung.

Für Kranken- und Kuranstalten gelten dieselben Regelungen außer der Beschränkung auf eine Person pro Tag.

Personenbegrenzung im Handel und Auto

Zwar entkommt der Handel diesmal im Gegensatz zum ersten Lockdown im März einer Schließung, doch kehren die Personenbegrenzungen zurück. Pro Kunde müssen zehn Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen. Ist das Geschäft kleiner, darf nur eine Person eingelassen werden.

Am Ort der beruflichen Tätigkeit ist zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten, "sofern nicht durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann". Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dort, wo es nicht ohnehin (wie in Geschäften) vorgeschrieben ist, kann nur im Einvernehmen zwischen Dienstgeber und Arbeitnehmer erlassen werden.

Neu ist ein Verbot überfüllter Autos: Pro Reihe dürfen nur zwei Personen sitzen, so es sich nicht um Menschen aus dem gleichen Haushalt handelt.

