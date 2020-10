Der Chef der Mutterlandspartei prägte die Türkei der 1990er-Jahre.

Wien/Istanbul. Er hat viele Jahre lang der türkischen Politik seinen Stempel aufgedrückt. Nun ist Mesut Yilmaz im Alter von 72 Jahren in einem Krankenhaus in Istanbul gestorben. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Er sei dort wegen einer Krebserkrankung behandelt worden, an der er seit zwei Jahren gelitten hatte.