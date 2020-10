Der Attentäter von Nizza kam im Flüchtlingsboot

Nach dem Anschlag in Nizza brandet eine Debatte über fehlgeleitete Migrationspolitik auf. Zudem werden Rufe nach einer Präventivhaft für radikale Islamisten laut.

Paris. Am Tag nach dem Attentat auf die Basilika Notre-Dame de l‘Assomption in Nizza ist mehr über den kaltblütigen Terroristen bekannt. Der aus der Nähe von Kairouan in Tunesien stammende 21-jährige Brahim A. war zusammen mit Flüchtlingen in einem Boot über das Mittelmeer nach Lampedusa gelangt und von den italienischen Behörden in ein Lager des Roten Kreuzes in Bari gebracht worden. Von dort reiste er am 28. Oktober, einen Tag vor seinem Anschlag, illegal und angeblich mithilfe von Schleppern über die Grenze nach Frankreich weiter.