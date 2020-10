Joe Biden am Freitag in New Castle, Delaware.

Biden stürzt sich auf steigende Infektionszahlen, Trump verweist auf verbesserte Behandlungsmethoden.

New York. Wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl warf sich die Kampagne von Joe Biden noch einmal voll ins Zeug. Monatelang steuerte der US-Demokrat seinen Wahlkampf aus seinem Keller in Delaware. Zum Wochenende machet er sich nach Iowa und Wisconsin auf. Auch Donald Trump ließ sich in Wisconsin blicken, zudem hielt er Kundgebungen in Michigan und Minnesota ab.