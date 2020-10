Contact Tracing: „Wir sind an der Belastungsgrenze“

„Ich rufe an, weil ich im Akt gesehen habe, dass Sie positiv getestet sind“: So beginnen Telefonate an der BH Mödling.

Das Contact Tracing ist das Herzstück der Pandemiebekämpfung. Es droht aber selbst einen Infarkt zu erleiden. Ein Besuch in der BH Mödling, wo Beamte und Soldaten mit dem Telefon in der Hand gegen das Virus vorgehen.

Mödling. Ein paar Tische, ein paar Computerbildschirme, ein paar Telefone. Es sieht hier aus wie in einem gewöhnlichen Callcenter. Es klingt aber nicht so. In den Gesprächen werden keine Meinungsumfragen durchgeführt und keine Abos verkauft.



„Grüß Gott!“, sagt die hinter dem Computerbildschirm sitzende Frau ins Telefon, „ich rufe an, weil ich im Akt sehe, dass Sie positiv getestet wurden.“ Den Gesprächspartner am anderen Ende scheint das nicht zu irritieren. „Ah, das wissen Sie schon. Gut, dann müsste ich mit Ihnen ein paar Fragen durchgehen.“ Nach und nach hört man dann: „Fühlen Sie sich krank?“, „Wissen Sie, wo Sie sich angesteckt haben könnten?“, „Aha, und wie lang waren Sie im Postamt?“ und „Sind sie da öffentlich oder mit dem Auto hingefahren?“