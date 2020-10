Weltranglisten-Erster Djokovic in Wien ausgeschieden

Völlig überraschend musste sich Djokovic musste sich dem Italiener Lorenzo Sonego geschlagen geben.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist am Freitag völlig überraschend im Viertelfinale des Erste Bank Open in Wien ausgeschieden. Der 17-fache Major-Sieger, der erstmals seit 2007 wieder in der Stadthalle am Start war, musste sich dem italienischen Lucky Loser Lorenzo Sonego nach nur 68 Minuten glatt mit 2:6,1:6 geschlagen geben. Damit ist in Wien von den acht Gesetzten nur noch Thiem-Bezwinger Andrej Rublew (RUS-5) im Halbfinale dabei.

Sensationsmann Sonego trifft im Halbfinale entweder auf Grigor Dimitrow (BUL) oder Daniel Evans (GBR)

(APA)