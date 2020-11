Wer erhält den Impfstoff gegen das Coronavirus?

Irgendwann im kommenden Jahr soll es einen Impfstoff gegen Covid-19 geben, so die Hoffnung. Doch wer bekommt ihn als Erster?

Der Impfstoff gegen den Erreger Sars-CoV-2 soll die aktuelle Krise beenden. Von der Art der Verteilung des Serums wird es aber abhängen, wie die Welt nach der Krise aussieht.

Wohl noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit hat die gesamte Welt so sehr auf ein Serum gegen eine Krankheit gehofft, wie zur Zeit auf den Impfstoff gegen das Coronavirus. Milliarden an Forschungsförderung wurden weltweit von den Staaten lockergemacht. Und sowohl die Pharmakonzerne als auch die Zulassungsbehörden haben Covid-19 ganz nach oben auf die Prioritätenliste gesetzt. Wenn alles gut geht, wird Anfang des kommenden Jahres ein Impfstoff verfügbar sein.