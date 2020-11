Das Erbe der Wikinger

Die gefürchteten Völkerschaften waren nicht so blond, wie Mythen es wollen, sie waren auch nicht so gesund, hatten und verbreiteten Pocken.

Nie zuvor brach so ein Schrecken über Britannien herein. Die Heiden verspritzten das Blut der heiligen Männer um den Altar herum, und sie trampelten im Tempel Gottes auf ihren Leibern herum wie auf Dung in den Straßen.“



Mit diesem Gemetzel im Kloster St Cuthbert in Lindisfarne an der Nordostküste Englands – beschrieben von Alkuin von York, einem Gelehrten am Hof Karls des Großen – traten am 8. Juni 793 ganz neue Spieler in die Weltgeschichte ein, Völkerschaften, von denen man kaum mehr wusste, als dass sie Heiden waren und dass sie aus dem Norden kamen: „Heathens“ nannte sie Alkuin, und ein Gebet, das bald an Englands Küsten angestimmt wurde, nahm auf ihre geografische Herkunft Bezug: „A furore Normanorum libere nos, Domine!“ Aber der Herr erhörte die Seinen nicht, und die Nordmänner plagten bald nicht nur die Insel, sie drangen auch tief in den Kontinent vor, eroberten Sevilla und bedrohten Paris. Und im Osten breiteten sie sich durch die Weiten Russlands aus bis hinab ans Schwarze Meer und darüber hinaus, manche verdingten sich als Söldner von Ostroms Kaiser Basileos II. (985–1025) in Byzanz, andere trieben Handel bis nach Bagdad.