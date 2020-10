Was die Banken (sich) erlauben

„Wie wenn man Salziges und Süßes zusammentut“: So beschreibt die kanadische Sängerin Tamara Lindeman die Musik, die sie seit 2006 unter dem Signet The Weather Station macht.

The Weather Station: »Robber«. Dass der Kapitalismus ein räuberisches System sei, ist eine alte linke Denkfigur, sentenziös formuliert in Brechts Frage, was denn ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank sei. Tamara Lindeman greift den Topos auf („The robber don't hate you, he had permission, permission by laws, permission of banks, white table cloth dinners“) und relativiert ihn zugleich, schildert sich als Teil des Systems („I learned how to make love to the robber“), schließlich selbst als Räuberin: „If nothing was mine, taking was all there was.“ Und immer wieder die Versicherung: „I never believed in the robber.“ Sinnierend singt sie das, in mehrere Richtungen getrieben von einem nervösen Rockjazz-Beat, kommentiert von harschem Klavier, jähen Streicher-Einwürfen, irrlichterndem Saxofon, einer gerade noch nicht aufbrüllenden Orgel. Sind am Ende alle Fragen offen? Jedenfalls ein bewegendes, kluges Stück. Thomas Kramar

