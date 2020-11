Wie man sein Schicksal auch als Geschenk sehen kann

Seit Jahren hat Rebecca Anouche metastasierten Brustkrebs. In die Opferrolle will sie deswegen nicht verfallen, sondern das Leben genießen.

Eine Redewendung mag Rebecca Anouche ganz besonders nicht. Wenn man nämlich davon spricht, dass jemand „den Kampf gegen den Krebs verloren“ habe. Dieses Bild, das sei so negativ und stimme noch dazu einfach nicht: „Es ist kein Krieg.“ Aber es gibt noch ein Wort, das sie hasst. Wenn nämlich jemand meint, dass sie so „positiv“ wirke. Weil es einen Druck erzeugt. Weil es suggeriert, dass sie trotz ihrer Erkrankung immer so gut drauf sei. Und auch dieses „Du schaffst das schon“, das erzeuge so eine Erwartungshaltung. „Weil ich eben nicht alles schaffe.“ Aber das, meint sie, sei vielleicht die negative Seite, wenn man sonst immer Lebensfreude ausstrahlt.



2009 hat sie es erstmals im Unterbewusstsein gespürt, dass da etwas in ihrem Körper ist. Eine erste Mammografie verlief negativ. Doch als sie ertastete, dass einer ihrer Lymphknoten groß wie ein Golfball war, da war es klar: Brustkrebs. Die Entfernung einer ganzen Brust war aber noch nicht das Ende. Als sie 2014 Schmerzen bei den Rippen spürte, die Tumormarker gestiegen waren, da war klar, dass sich der Krebs weiter in ihrem Körper ausbreitete. Metastasierter Brustkrebs, der auch schon auf Wirbelsäule, Becken und Rippen übergegriffen hatte.



Ja, das mit dem Begriff Kampf, das mag sie nicht. Aber aufgeben genauso wenig. Operationen, Bestrahlungen, diverse andere Behandlungen, Rehabilitation – all das gehört seit Jahren zu ihrem Alltag. Und bei alldem, auch wenn sie den Begriff nicht mag, positiv bleiben. „So blöd es klingt, manchmal, wenn man so ein Schicksal hat, ist das – unter Anführungszeichen – ein Geschenk.“ Weil man viel bewusster in der Wahrnehmung werde. Und weil man die Chance ergreifen könne, „noch intensiver Sachen wahrzunehmen, das Leben zu spüren“. Dinge machen, solang es gesundheitlich eben noch geht.



„Ich will nicht dann zurückdenken, wenn es mir wirklich schlecht geht, dass ich damals, als ich noch konnte, nur im Loch drin gesessen bin.“ Die andere Möglichkeit wäre gewesen, in eine Opferrolle zu verfallen und sich total zuzusperren. Genau das wollte sie nicht. „Aber wenn sich jemand wohler fühlt im Down-Sein, will ich das nicht verurteilen.“ Das hänge nämlich auch stark von den eigenen Lebensumständen ab. Bei einer 40-jährigen Mutter von zwei Teenagern, die noch die Matura ihrer Kinder erleben will, sei das etwa ganz anders. Da sei die Todesangst wohl eine ganz andere.