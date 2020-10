Polizeieinsatz nach angeblichen Schüssen auf Vorarlberger Bub

Aussagen eines 13-Jährigen sorgten für einen Großeinsatz der Polizei im Bezirk Feldkirch. Die Suche mit 18 Polizeistreifen und Spürhunden blieb erfolglos.

Die Angaben eines 13-jährigen Buben in Mäder (Bez. Feldkirch) haben am späten Freitag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Angeblich hätte ein älterer Mann auf einer Gemeindestraße ein Gewehr auf ihn gerichtet und mehrere Schüsse abgegeben. Die sofort eingeleitete Suche, an der insgesamt 18 Polizeistreifen und Spürhunde beteiligt waren, blieb jedoch ergebnislos.

Der Bub hatte sich einem Nachbarn anvertraut, der gegen 18.00 Uhr die Polizei alarmiert hatte. Bei einer neuerlichen Befragung durch die Polizei relativierte der Bub seine Aussagen insofern, dass er den Mann aus etwa 100 Meter Entfernung mit einem "gewehrähnlichen Gegenstand" gesehen habe, worauf er sofort in eine Hauseinfahrt gerannt sei. Schüsse seien erst danach gefallen.

Es könne daher nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass die Schüsse dem älteren Mann zugeordnet werden können, so die Polizei. Eine weitere Durchsuchung des betreffenden Gebietes wurde gegen 20.00 Uhr abgebrochen.

