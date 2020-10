Die meisten Neuinfektionen meldet auch am Samstag wieder Oberösterreich, gefolgt von Wien und Tirol.

Wenige Stunden bevor die Bundesregierung neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie vorstellt, vermeldet die Ages (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) 5349 Neuinfektionen in Österreich innerhalb von 24 Stunden. Das sind knapp 300 weniger Fälle als am Freitag, als es erneut zu einem neuen Höchstwert kam. Neuerlich stiegen die Hospitalisierungszahlen an - um 64 Erkrankte auf 1867. Intensivmedizinisch betreut werden derzeit 265 Personen.

Mit heutigem Stand (31. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 1109 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 67.226 sind wieder genesen.

Wie auch bereits am Freitag ist Oberösterreich jenes Land mit den meisten Neuinfektionen, gefolgt von Wien und Tirol.

Burgenland: 175

Kärnten: 218

Niederösterreich: 727

Oberösterreich: 1074

Salzburg: 332

Steiermark: 671

Tirol: 749

Vorarlberg: 451

Wien: 952

(bagre)