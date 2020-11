Kunstmesse Tefaf versucht sich als Onlineformat

Knapp 300 Händler nützen das Gratisangebot der Kunst- und Antiquitätenmesse und präsentieren ihr Topwerk auf der digitalen Plattform.

Sie wird heuer fehlen. In nur vier Jahren ist die New Yorker Ausgabe der The European Fine Art Fair (Tefaf) zum Fixpunkt von Kunstliebhabern geworden. Denn die Betreiber der führenden Messe für Kunst und Antiquitäten haben im prachtvollen Bau der Armory in der Upper East Side Manhattans eine elitäre Messe hingestellt, die in New York ihresgleichen sucht.



Doch heuer musste auch sie wegen Corona ins Internet ausweichen. Dem verwöhnten Publikum eine hochwertige Onlinemesse zu präsentieren, ist kein leichtes Unterfangen. Elegant soll sie sein, dem Anspruch ausgewählter Topstücke muss sie gerecht werden und auf die strenge Jurierung wollte man auch nicht verzichten.