Jagd auf die falschen Yahoo Boys

In Nigeria schlägt die Regierung Proteste gegen Polizeigewalt blutig nieder. Diese richtet sich auch gegen IT-Experten, die pauschal attackiert werden.

Der bisher schillerndste „Yahoo Boy“ hielt sich wahrlich nicht versteckt. Jahrelang protzte der Nigerianer Raymond Abbas mit Reichtum auf Instagram, bestaunt von 2,5 Millionen Followern. Im Juli wurde er schließlich in Dubai verhaftet und in die USA ausgeliefert. Seine Millionen, da sind sich die Ermittler sicher, erklären sich nicht wie behauptet durch Immobiliengeschäfte, sondern Internetbetrug im großen Stil. Der Fall passt in die wenig schmeichelhafte Reputation Nigerias als Zentrum der Cyberkriminalität. Es gibt wohl weltweit kaum einen Internetnutzer, der nicht schon einmal Post von verwitweten Millionenerben oder nigerianischen Prinzen mit Ideen für gemeinsame Geschäfte bekommen hat.



In dem Land selbst wird das Handwerk umgangssprachlich schlicht als ein „419“ bezeichnet, so lautet der Paragraf im nigerianischen Strafgesetzbuch für derartige Vergehen. Begangen von Verbrechern wie Abbas, die man dort als „Yahoo Boys“ kennt. E-Mail-Adressen des Providers werden in den Spam-Nachrichten oft als Kontaktadresse auf dem Weg zu phänomenalem Wohlstand angegeben. Angesichts derartiger Fälle geht bisweilen unter, dass sich die nigerianische Wirtschaftsmetropole Lagos in den vergangenen Jahren zum „besten Start-up-Ökosystem in Afrika“ entwickelt hat. So vermeldete es zumindest das Schweizer Unternehmen Start-upBlink, das weltweit die Entwicklung der technologischen Existenzgründerszene bewertet.



In diesem Ökosystem lebt Simisola Aremo, 24, Programmiererin in einem der aufstrebenden IT-Unternehmen der Stadt. Den Namen der Firma will sie nicht veröffentlicht sehen, aus Angst vor Problemen mit Polizei und Regierung. Sie erzählt am Telefon, dass es in diesen Tagen nicht nur die 419-Reputation ist, die ihre Branche zurückhält. Auch den mangelnden Zugang zu Kapital oder die vielen Stromausfälle (90 % der Häuser in Lagos haben eigene Generatoren) bereiten ihr derzeit vergleichsweise wenig Sorgen. „Es geht um unsere Zukunft“, sagt sie.



Denn mit der Jagd auf die Yahoo Boys ist in Nigeria die berüchtigte Spezialeinheit der Polizei Special Anti-Robbery Squad (Sars) beauftragt. Sie ist bekannt für absurdes Profiling. Manchmal ist es schon ein Vergehen, einen Laptop im Auto zu haben. Oder ein teures Handy am Ohr. Für die Polizisten ist das Indiz genug, um die Besitzer als Internetbetrüger zu beschuldigen. „Sie halten dich an, schlagen dich und verlangen Geld“, sagt die Programmiererin Aremo. Einige ihrer Freunde hätten ohne Anklage wochenlang in Polizeizellen verbracht, bis sie freigekauft wurden.



Derartige Fälle erleben Mitarbeiter der IT-Branche überdurchschnittlich oft. Aber Sars ist landesweit berüchtigt, kaum eine Familie, kaum eine Branche ohne schlechte Erfahrungen. Anfang Oktober war ein Video aufgetaucht, auf dem angeblich zu sehen ist, wie Sars-Uniformierte einen Mann töten. Rasant verbreitete sich der Hashtag #EndSars auf den sozialen Netzwerken. Seit Wochen protestieren Tausende in Lagos und anderen Großstädten gegen die Brutalität der Polizisten. Der Süden erlebt einige der größten Unruhen seit dem Ende der Militärherrschaft 1999. Bisher sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen.