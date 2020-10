Die offenen Fragen zur alten neuen Realität

Die großen Linien sind klar, aber viele Detailfragen offen: Was ist im Privaten zulässig? Wurden alle Grundrechte gleich behandelt? Ist eine Testpflicht zulässig? Welche Maßnahmen sollen drohende Arbeitslosigkeit auffangen? Was passiert mit der Schule und: War das schon alles?

Das Land muss also wieder herunterfahren. Eine dementsprechende Verordnung, die ihre Wirksamkeit am Dienstag entfalten wird, war am Samstag bis am späten Nachmittag in Detailabstimmung. Die großen Linien sind klar: Gastro zu, Hotellerie de facto zu, Ausgangsbeschränkungen von 20 bis sechs Uhr, Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum. Erläuterungen zur Verordnung lagen am Samstag nicht vor, dabei hat der Verfassungsgerichtshof vor wenigen Tagen erkannt, dass Verordnungen stets gut begründet und erläutert werden müssen. Es muss erläutert werden, warum der zuständige Gesundheitsminister bestimmte Maßnahmen für nötig erachtet. So bleiben in den Details einige offene Fragen und Spielräume - die wohl teilweise auch erst im Nachhinein vom Verfassungsgerichtshof geklärt werden.