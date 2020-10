1920 – das Jahr der sechs Präsidenten

Zu Beginn der Twenties gab es in den USA eine politische Konstellation wie nie sonst: Sechs ehemalige oder zukünftige Präsidenten bewarben sich bei den Präsidentschaftswahlen von 1920 um das Amt. Zugleich durften die Frauen zum ersten Mal wählen.

Der Präsident der Vereinigten Staaten lag blutend auf dem Boden des Badezimmers. Er konnte sich nicht bewegen. Er konnte nicht sprechen. Es war der 2. Oktober 1919. Von diesem Tag an war Woodrow Wilson als Folge eines Schlaganfalls halbseitig gelähmt. Bis zum März 1921 war der amtierende Präsident weitgehend amtsunfähig.



Zehntausend Meilen hatte Wilson davor im Zug zurückgelegt, bei drückender Hitze, quer durch die USA, um direkt beim Volk für sein Engagement im Völkerbund zu werben. Viele waren von seiner emotionalen Verteidigung der neuen Weltordnung zu Tränen gerührt. Doch die Anstrengung überforderte ihn. Nach seinem Schlaganfall wurde die Desinformation der Öffentlichkeit zur Normalität. Ehefrau Edith führte bei Unterschriften seine Hand. Die Versicherungen, wie großartig der Präsident sich wieder dem Vollbesitz seiner Kräfte näherte, gehörten zum verlogenen Ritual.



So wurde die Amtsübergabe an den Vizepräsidenten auf Betreiben der Ehefrau verhindert. Doch Wilson sollte nie wieder zum amerikanischen Volk sprechen. Heute würde eine wachsame Öffentlichkeit wohl nicht dulden, dass die USA von einer Troika von Leibarzt, Ehefrau und Privatsekretär regiert würden. Die Medien würden sich ein derart monströses Lügengebäude nicht bieten lassen.