Bischof Glettler: »Ich ermutige, wenn nötig, Gott anzuklagen«

Der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler hat gemeinsam mit dem Psychiater Michael Lehofer das Buch »Trost – Wege aus der Verlorenheit« verfasst. »Die Trostlosigkeit aushalten, das heißt trösten«, meint er. Wie er Eltern begegnet, die ihr Kind verloren haben, und warum so viele von uns Menschen in Not meiden, sagt er der »Presse am Sonntag«.

Als Seelsorger ist es auch Ihre Aufgabe, Menschen zu trösten. Wie sind Sie als Kind getröstet worden?



Hermann Glettler: Ich hatte immer das Gefühl, dass jemand für mich da ist. Sich ausweinen zu dürfen, ist schon der halbe Trost. Trostbedarf gab es genug. Erstens war ich der kleine Bauer in der Landwirtschaft meiner Eltern – da geht nichts ohne kleine und größere Malheurs. Zweitens hatte ich zu Beginn meiner Gymnasialzeit in Graz ordentlich Heimweh. Und bei Auseinandersetzungen mit Mitschülern war ich eher proaktiv . . .

(lacht)



Glauben Sie, dass nur jemand trösten kann, der selbst erfahren hat, wie es ist, getröstet zu werden?



Jeder von uns kann trösten. Aber es ist hilfreich, sich an Momente zu erinnern, in denen man sich aussprechen konnte. Ja, trotz der eigenen Probleme und unfertigen „Baustellen“ kann man jemandem Trost spenden. Ich habe das als Pfarrer oftmals in einem Wohnhaus der Caritas in Graz erlebt. Von außen betrachtet war es eine Ansammlung biografischer Katastrophen. Ein letztes Refugium meist alkoholkranker Menschen. Trotz einer rauen Sprache war der soziale Zusammenhalt in diesem Haus sehr groß. Die Leute haben sich gegenseitig getröstet. Eine Parkinsonkranke wurde von den Mitbewohnern ganz selbstverständlich betreut. Beeindruckend.



Wären wir in der Lage, uns selbst zu trösten, wir wären nicht so einsam, wenn niemand da ist.



Sich selbst zu trösten ist manchmal auch notwendig. Zur Ruhe kommen, eine Aufregung loslassen, Musik hören – und das Alleinsein aushalten. Oft wollen wir vor uns selbst fliehen. Dennoch: Wir brauchen einander, nicht nur als Kinder und dann wieder im gebrechlichen Alter. Menschsein heißt von jemandem getragen werden, aber auch selbst jemanden zu tragen. Beides – ist das nicht faszinierend?



Trösten tröstet?