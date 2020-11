Besessener Baumeister der Sprache

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Franz Hubmann / Imagno / picture

Friedrich Achleitner, lustvoller Sprachspieler und streitbarer Architekturkritiker. Der Mitbegründer der „Wiener Gruppe", die Literaturgeschichte schreibt, zertrümmert ein Klavier und den Mythos traditioneller Poesie.

Vor 65 Jahren. Ein ausgelassenes Sommerfest in Baden bei Wien. In der Villa von Arnulf Rainer. Hier lernt der Innviertler Friedrich Achleitner, der 25-jährige Sohn eines Landwirts und Müllers, den Exzentriker Gerhard Rühm, die Mutter der Wiener Gruppe – wie ihn Ernst Jandl nennt – kennen. Rühm betreibt mit H.C. Artmann, Konrad Bayer und Oswald Wiener eine Vereinigung böser Buben, die als legendäre „Wiener Gruppe“ in die Literaturgeschichte eingehen sollte.



Friedrich Achleitner schließt sich der künstlerischen Kompanie und ihrer sprachexperimentellen Revolution an und besinnt sich beim Schreiben seines oberösterreichischen Dialekts: „koa oanung/von duddn und blosn//owa//a nosn/a nosn//middn im gsichd“. Eine seiner frühen Geschichten beim ersten „literarischen cabaret“ des Jahres 1968 heißt „friedrich wird eine flasche süßen grauen bieres trinken“, erinnert sich Achleitner Jahrzehnte später: „Da hab' ich dann halt ein Bier getrunken. Wir dachten, dass Konkrete Kunst auch in der Poesie anwendbar ist. Wahrscheinlich haben wir uns geirrt . . .“



Friedrich Achleitner ist das ruhigste Mitglied der schrillen Gruppe und agiert bei Aktionen gern im Hintergrund und zumeist unauffällig. Außer am 15. April 1959 im Porrhaus am Wiener Karlsplatz. Es findet quasi das erste künstlerische Happening Österreichs statt: Als Höhepunkt zertrümmern in der Aktion 2 welten Achleitner und Rühm – ihre Gesichter sind durch Fechtmasken geschützt – ein Klavier auf der Bühne. Die Öffentlichkeit ist nach empörten Boulevardberichten aufgebracht: Ein Skandal! Vor allem, dass man in der Musikstadt Wien einen Flügel zerhackt, ist unfassbar. . .



Bereits als Mitglied der „Wiener Gruppe“ zertrümmert der Sprachspieler – wie das Klavier im Happening mit Gerhard Rühm – den Mythos der traditionellen Poesie. Achleitner schreibt pointiert und scharfsinnig, berichtet von absurden Gedanken und Geschehnissen. Dem großen Kleinkünstler Peter Hammerschlag, dessen Lyrik er auch herausgibt, nicht unähnlich.



Für die Sammlung mit Dialektgedichten hosn rosn baa, die Achleitner mit Artmann und Rühm 1959 herausbringt, gelingt es den Avantgardisten, einen der großen Romanciers Österreichs zum Vorwort zu überreden – und Heimito von Doderer attestiert den Gedichten des Trios einen „noch unentdeckten Sprachbereich mit parodierendem Charakter, der an Karl Kraus denken lässt“. Seine Gedichte, Prosa und experimentellen Texte wie der quadratroman von 1973 werden der „konkreten Poesie“ zugeschrieben.