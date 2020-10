Bayern München wärmt mit Sieg für Salzburg auf

Der Titelverteidiger siegte in Köln mit 2:1, David Alaba wurde geschont. Karim Onisiwo traf für Mainz, die nächste Pleite des Schlusslichts konnte das aber nicht verhindern.

Bayern München hat vor dem Champions-League-Gastspiel in Salzburg am Dienstag seine Erfolgsserie ausgebaut: Mit dem 2:1 in Köln feierte die Mannschaft von Hansi Flick den siebten Sieg in Folge. David Alaba sah die Tore von Thomas Müller (13./Elfmeter) und Serge Gnabry (45.) auf der Bank und kurz nach seiner Einwechslung den Anschlusstreffer von Dominick Drexler (82.).

In Bielefeld hatte Dortmund bis zu 80 Prozent Ballbesitz, fand aber lange Zeit keine Lücke in der dicht gestaffelten Arminia-Abwehr. Nach zwei Eckbällen war aber Mats Hummels jeweils per Kopf zur Stelle (53., 71.) und fixierte so den 2:0-Erfolg.

ÖFB-Legionär Karim Onisiwo ließ Schlusslicht Mainz mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (64.) hoffen, am Ende aber stand es 1:3 in Augsburg.

Frust auf Schalke

Schalke 04 will einfach kein Sieg mehr gelingen. Mit dem 1:1 vom Freitagabend sind die Königsblauen seit 22 Bundesligaspielen schon ohne vollen Erfolg. Trainer Manuel Baum hält von solchen Statistiken jedoch nicht viel. „Ich beschäftige mich wirklich nicht mit dieser Zahl. Das ist rückwärts gewandt. Und es bringt nichts, auf dieser Zahl herumzureiten“, sagte er. „Wir müssen positiv denken und dürfen uns nicht mit solchen Sachen aufhalten.“

Die Stimmungslage ist auf Schalke trüb, das musste auch Baum eingestehen: „Wenn man in die Kabine schaut, hängen die Köpfe nach unten. Wir hatten eine andere Erwartungshaltung.“ Dennoch machte er kleine Fortschritte bei seiner Elf aus, die aber nur die erste Spielhälfte betrafen. „In der zweiten Halbzeit sind wir wieder in alte Muster verfallen“, so Baum. Am Dienstag wartet im DFB-Pokal das Nachtragsspiel gegen Viertligist Schweinfurt.

(red)