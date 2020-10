Opposition fordert ausführliche Begründungen im Ausschuss

Die Opposition will zu jeder Verordnung, die dem Hauptausschuss am Sonntag vorgelegt wird, Erläuterungen zur Wirkung erhalten.

Der zweite „Lockdown" ist fix. Die Oppositionsparteien sind mit dem Vorgehen der türkis-grünen Regierung ganz und gar nicht zufrieden: Das Parlament sei nicht ausreichend in die weitreichenden Entscheidungen eingebunden worden. Die Klubchefs von SPÖ, FPÖ und Neos fordern nun ausführliche Begründungen für die neuen Corona-Maßnahmen.

Die Opposition will zu jeder Verordnung, die dem Hauptausschuss am Sonntag vorgelegt wird, Erläuterungen zur Wirkung erhalten. Es brauche eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet Kulturbetriebe und andere Einrichtungen geschlossen werden sollen. Zuvor von Rot und Pink gestellte Forderungen habe die Regierung zur Kenntnis genommen und eine Prüfung in Aussicht gestellt, berichtete SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Darunter befindet sich neben der Offenlegung der Daten auch die gesetzliche Verankerung der Entschädigung für Betriebe samt Arbeitsplatzgarantie.

Kickl will nicht zustimmen, stellt aber Forderungen

Sicher nicht zustimmen will im Hauptausschuss jedenfalls die FPÖ. „Ich habe den Eindruck gehabt, es war eine lästige Pflichtübung", resümierte Klubobmann Herbert Kickl nach dem Gespräch mit der Regierung. Forderungen stellt er dennoch: So sollten mehr Branchen als die Gastronomie und Hotellerie entschädigt werden, etwa Zulieferer. Auch er will wissen, warum im Kinosaal ein höheres Ansteckungsrisiko besteht als etwa im Handel. Vonseiten der ÖVP sieht er aber keine Bereitschaft, eine solche Evidenz vorzulegen.

Der Hauptausschuss des Nationalrates tritt am Sonntag um 17 Uhr zusammen, um die geplanten neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu beschließen. Im Anschluss an die Sitzung wird der Vorsitzende, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), ein Statement abgeben.

Schwerer Schlag für Kultur- und Freizeitbetriebe

„Die Betretungsverbote in Gastronomie, Hotellerie, Freizeit- und Sportbereich sowie in Kultur- und Vergnügungsbetrieben haben dramatische Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der betroffenen Unternehmen", heißt es vonseiten der Wirtschaftskammer (WKO) zu den verkündeten Regelungen. Die Branche reagiert zerknirscht.

„Enttäuscht und traurig" zeigte sich am Samstagabend etwa Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder, dass die Museen „entgegen dem Entwurf der Verordnung nun doch geschlossen werden müssen". Man habe verabsäumt, die Voraussetzungen differenziert zu betrachten. Gerade die Museen hätten sich in den vergangenen Monaten vorbildlich verhalten.

Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig zeigte Verständnis: „Jetzt gilt es, die Zeit der Schließung bestmöglich zu nutzen."

Der künstlerische Vorstandsdirektor der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA, u.a. Brucknerhaus und Posthof) Dietmar Kerschbaum ist der Meinung, dass es durchaus möglich gewesen wäre, den Kulturbetrieb aufrechtzuerhalten.

Im Wiener Musikverein zeigt man sich betroffen, da bis 30. November keine Konzerte stattfinden können. Aber man setze die gesetzlichen Regelungen selbstverständlich um. Eine Aussage über die dadurch entstehenden Kosten könne man derzeit noch nicht treffen.

(red./APA)