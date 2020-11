Gilt das Personal trotz eines positiven Testergebnisses nicht mehr als ansteckend, muss es nicht in Quarantäne und darf seinen Dienst weiterhin versehen.

Sie dürfte viele irritiert und auch verunsichert haben, die Bestätigung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Samstag in der ZIB 2, dass medizinisches Personal in Krankenhäusern, Altersheimen und Pflegeeinrichtungen sogar bei einem positiven Ergebnis weiterarbeiten darf – selbstverständlich unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen wie etwa dem Tragen einer Maske, die aber ohnehin verpflichtend sind. Voraussetzung dafür ist, dass die Mitarbeiter nicht mehr als ansteckend gelten, was auch in der neuen Covid-19-Verordnung verankert wird.