261 Anzeigen in der Halloween-Nacht

1735 Polizisten kontrollierten 5145 Lokale in Österreich. In Linz wurde in einem Lokal eine „Pre-Lockdown"-Party gefeiert. Zudem kam es in der oberösterreichischen Hauptstadt zu einem Polizeieinsatz mit 15 Polizeistreifen.

Die Polizei hatte in der Halloween-Nacht einiges zu tun. Vor allem kam es zu zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen. In Straßwalchen zogen zwei angetrunkene, junge Frauen eine Spur der Verwüstung, indem sie Dekorationsartikel mehrerer Häuser auf die Straße warfen. In Graz warf eine Gruppe Jugendlicher einen Pkw um und besprühte vier weitere Autos mit weißem Lack. In Niederösterreich kam es in Krems, Leobersdorf und Großweikersdorf zu mehreren Sachbeschädigungen.

Außerdem mussten Beamte in Niederösterreich zu einigen Auseinandersetzungen in Folge übermäßigen Alkoholkonsums ausrücken, wobei es in drei Fällen auch zu Widerständen gegen die Staatsgewalt kam, bei denen zwei Polizisten verletzt wurden. In Bruck an der Leitha wurde eine Halloween-Feier mit ca. 30 Gästen ohne Präventionskonzept durchgeführt und diverse gesetzliche Maßnahmen missachtet.

In Linz mussten 15 Polizeistreifen wegen einer Gruppe ca. 50 junger Männer einschreiten, die sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv verhielten.

Zudem führte die Polizei zusammen mit Gesundheitsbehörden in ganz Oberösterreich erneut Schwerpunktkontrollen von Gastronomiebetrieben und privaten Objekten wegen allfälliger Verstöße gegen die Covid-19-Bestimmungen durch. Insgesamt wurden 646 Lokale kontrolliert und dabei 61 Übertretungen festgestellt. Die Beamten stellten 45 Anzeigen und 16 Organmandate aus, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Pre-Lockdown-Party in Linzer Lokal

In einem Linzer Lokal wurde ausgiebig eine Pre-Lockdown-Party gefeiert. Videos davon werden auf Instagram fleißig geteilt. Zu sehen sind Hunderte junge feiernde Menschen.

In einem Lokal in Asten fand eine Feier mit rund 50 Personen statt, die sich ohne Einhaltung jeglicher Schutzmaßnahmen auf engstem Raum befanden. Beim Einschreiten der Polizei verhielt sich ein Mann so aggressiv, dass er festgenommen werden musste. In Wien kam es in Folge einer Körperverletzung zu einer Festnahme wegen aggressiven Verhaltens, zu Anzeigen wegen Sachbeschädigung und nach dem Verbotsgesetz.

Seit Beginn der Schwerpunktaktionen am 24. September 2020 wurden somit österreichweit bisher 102.699 Kontrollen durchgeführt und 1309 Anzeigen erstattet.

(bagre/APA)