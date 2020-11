Warum nicht alle Nationen auf Bargeld setzen

Die Österreicher können von Bargeld nicht genug bekommen, auch in Südafrika ist die Liebe zu ihm groß. In den USA und China sieht das aber ganz anders aus. Ein Überblick.

Wien. Jedes Land hat so seine Eigenheiten. Auch Österreich. Hierzulande ist man eher traditionell. Nicht nur gesellschaftlich. Auch beim Zahlungsverkehr. Was zur Folge hat, dass die Bargeldbestände stets ein hohes Niveau erreichen und in der Krise weiter zugenommen haben. Bargeldlose Zahlungen sind über die Jahre zwar beliebter geworden, für viele aber nach wie vor nicht selbstverständlich. Man greift in Österreich erst zur Karte, wenn man höhere Beträge zu begleichen hat. Summen bis zu 20 Euro werden von der Mehrheit der Bevölkerung am liebsten bar beglichen, auch wenn der Anteil über die Jahre sinkt. „Die Presse“ hat drei Korrespondenten gebeten, darüber zu berichten, wie der Umgang mit Bargeld in ihrem Land gesehen wird.